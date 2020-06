De gemeente Oegstgeest gaat deze maand de vergunningsaanvragen voor drie grotere terrassen in het dorp beoordelen. Het gaat om tijdelijke horeca in Park Landskroon, het Irispark en rond de Klinkenbergerplas. De terrassen moeten de lokale horeca deze zomer wat extra ruimte geven om binnen de beperkingen gasten te ontvangen.

De vergunningsaanvragen zijn ingediend door organisator Eventmaat in samenwerking met een aantal lokale horecaondernemers. In eerste instantie ging het om een plan voor alleen Park Landskroon, maar dat is op verzoek van de gemeente Oegstgeest uitgebreid naar meer ondernemers en locaties.

"Gezien de afstand die we dienen te houden, zullen de bestaande terrassen de toestroom niet aankunnen. Zeker bij mooi weer. Dit initiatief biedt een veilig alternatief en een aardige aanvulling voor de vakantieplannen", zegt burgemeester Emile Jaensch.

Door te kiezen voor drie locaties moeten de gasten goed over het dorp worden verspreid. "De locatie wordt afgebakend en beslaat een ondergeschikt deel van het park. Een eventuele vergunning voor het terras moet ook aan voorwaarden voldoen, waaronder voor parkeren, geluid en sluitingstijden van uiterlijk 23.00 uur", vervolgt Jaensch.

Naast dat er op dit moment nog wordt overlegd met de hulpdiensten, vindt Jaensch ook dat de buurt bij de plannen moet worden betrokken. Een van de maatregelen om de goedkeuring van de buurt te krijgen, is dat bezoekers gevraagd zal worden om zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen.

Eventmaat gaat de komende weken in gesprek met de buurt, waarvoor omwonenden zijn uitgenodigd via een brief. Jaensch laat weten dat het college van burgemeester en wethouders later deze maand een besluit zal nemen over de vergunningsaanvragen.

