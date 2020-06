Tafeltennisvereniging Scylla uit Leiden trekt het herenteam terug uit de Eredivisie. De aanleiding is het stoppen van een aantal vaste waarden uit het team. Kim Vermaas en Olivier Altenburg besloten een punt achter hun loopbaan te zetten. Daarmee werd de basis voor een team in de Eredivisie te smal.

"Scylla had er uiteraard voor kunnen kiezen om voor haar wedstrijden enkel spelers van buiten in te vliegen. Wie ons beter kent, weet echter dat dat geen optie is. We staan bekend als opleidingsclub die voornamelijk met eigen kweek de top wil bereiken en we willen ook in de toekomst die positieve rol voor het tafeltennis vervullen", laat Scylla weten.

Bij de heren zal Scylla met eigen spelers blijven uitkomen in de eerste divisie, maar de club neemt wel afscheid van trainer Kazeem Nasiru en Jasper Merckx.

Het damesteam van Scylla blijft wel in de Eredivisie actief. Het team met Esmee van Marwijk, Marie Depuydt, Isabelle Tegelaar en Kim Hergelink blijft intact en wordt zelfs uitgebreid met Maaike van de Pavoordt.