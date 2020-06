In de Zeeheldenbuurt aan de Franciscanenstraat komt binnenkort een automatische externe defibrillator (aed) te hangen. Dat meldt de buurt op Facebook. Voor de komst van de aed is 2.667 euro opgehaald door buurtbewoners.

Het levensreddende apparaat moet nog wel opgehangen worden. De buurt doet daarvoor een oproep. "Woont er een elektricien in de buurt die bereid is als bijdrage gratis de aed te verbinden met de elektriciteit in de schuur waar de aed tegenaan komt te hangen? Alvast heel veel dank."

Een automatische externe defibrillator (aed) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een aed het hartritme herstellen.