Sinds de terrassen op 1 juni weer open zijn gegaan is het er nog niet zo vol als sommige horecaondernemers hadden gehoopt. Dat zegt de Leidse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland tegen Sleutelstad.

Volgens voorzitter Reanne Bakker had de KHN in Leiden gedacht dat er meer reserveringen zouden zijn. "Maar de gasten blijven weg."

David Zock van café Aan de Rijn bevestigt het beeld van KHN. "Het was een vreemde start en we dachten dat het storm zou lopen. We waren zelfs bang voor capaciteitsproblemen, maar echt vol zijn we nog niet geweest. We hebben bijna geen nee hoeven verkopen."

Het is niet overal in de stad even rustig. Zo zit het terras van de Einstein aan de Nieuwe Rijn wel vol. Directeur Maurits Schellekens ziet wel dat de mensen vooral buiten zitten en minder vaak bij hem binnen gaan eten. "Ik denk dat er door het thuiswerken minder mensen in de stad zijn. Normaal gesproken zitten de mensen al aan de borrel en besluiten ze dan om uit eten te gaan."

Zock vindt lastig te zeggen waarom de terrassen worden vermeden. "Misschien zijn de regeltjes onduidelijk, want je kunt ook binnen komen zonder reservering, maar dat weten veel mensen niet. Het is jammer, want dit is het moment dat we het moeten verdienen. Het mag duidelijk zijn dat dit bakken met geld heeft gekost en we komen daar niet bovenop als het zo draait."

