Burgemeester Henri Lenferink van Leiden is positief gestemd over de manifestatie die Black Lives Matter zondag organiseert op de Lammermarkt. Lenferink zelf is ook van plan om een kijkje bij het protest te nemen.

"Het past goed bij het karakter van de stad", zegt de burgemeester, die meent dat er wel wat meer dan duizend mensen op het plein terecht kunnen. "We gaan dat goed volgen", verzekert hij.

Lenferink heeft er vertrouwen in dat de demonstratie goed zal verlopen, maar geeft ook aan dat de situatie goed in de gaten zal worden gehouden. Zodra het erop lijkt dat er te veel mensen richting het plein komen, wordt er ingegrepen.

Het Lammermarktplein wordt voorzien van stippen, zodat deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Om het plein komen wel wat dranghekken, maar dat is vooral voor de veiligheid. Ze moeten voorkomen dat mensen per ongeluk op de rijbaan van de Molenwerf terecht komen.

Het protest vindt zondag tussen 15.00 en 16.00 uur plaats op de Lammermarkt in Leiden.