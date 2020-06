Erfgoed Leiden en omstreken bouwt aan een digitaal archief over de gevolgen van het coronavirus in Leiden. De organisatie wil de geschiedenis en gevolgen van het virus nu alvast vastleggen.

Voor het corona-archief is Erfgoed Leiden en omstreken op zoek naar materiaal over opmerkelijke en bijzondere momenten vanaf maart 2020, vlak nadat het virus voor het eerst in Nederland verscheen. Dit materiaal kan digitaal worden aangeleverd via de website.

Volgens de organisatie zullen veel mensen zich de gevolgen van het coronavirus nog lang blijven herinneren: de sluiting van de terrassen langs de Nieuwe Rijn, de mensenmassa in de Haarlemmerstraat en de verhuizing van de stadsmarkten.

Daarnaast zijn sociale initiatieven ontstaan met grote samenhorigheid om elkaar te helpen. Hierover wordt veel via sociale media gecommuniceerd, maar ook worden er briefkaarten gestuurd en pamfletten opgehangen in winkels. Deze informatie is het bewaren waard, vindt de organisatie. Inwoners van Leiden kunnen alles aanleveren dat een beeld geeft van de invloed van het coronavirus op het dagelijks leven.

De organisatie stelt echter wel een paar eisen aan het insturen van materiaal. Zo is het belangrijk om te beschrijven wat er te zien is op de foto, film of ander materiaal en worden inzenders gevraagd om te benoemen waar en wanneer dit is geweest.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.