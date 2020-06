De werkzaamheden aan de Stevensbrug in Leiden zijn vrijdagmiddag afgerond. Vanaf zaterdag kunnen bussen, fietsers en voetgangers de brug weer gebruiken.

De Stevensbrug was sinds de start van de werkzaamheden in april afgesloten voor verkeer en is in die periode voorzien van een nieuwe besturingsinstallatie en nieuwe aandrijving. Hierdoor wordt de kans op storingen kleiner.

De omleidingen via de Haagsche Schouwbrug vervallen zaterdag weer. Ook tijdelijk opgeheven bushaltes worden weer in gebruik genomen.