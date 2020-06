Leidens Ontzet zal als gevolg van de coronacrisis dit jaar anders worden gevierd dan gebruikelijk. Dat schrijven burgemeester Henri Lenferink en wethouders donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

"Ondanks de onzekerheid wat het beleid zal zijn na 1 september, is het moeilijk voorstelbaar dat op 2 en 3 oktober grote groepen mensen dicht op elkaar in de binnenstad samen feest kunnen vieren", aldus het college.

Het definitieve programma is nog niet bekend, maar voorzitter Rik Kamps van de 3 October Vereniging laat weten dat de Grote Optocht en de Taptoe der Verenigingen in ieder geval niet doorgaan. "Het motto is echt spreiden, spreiden, spreiden. Dat kan niet met alle onderdelen. Je kunt de optocht niet door een woonwijk sturen."

Andere onderdelen van het feest gaan wel door, maar in sterk aangepaste vorm. "De koraalzang vinden we echt een heel belangrijk onderdeel van de viering, maar het is ondenkbaar dat we met een paar duizend mensen gaan zingen in het Van der Werfpark. Het gaat zeker door, maar kleinschaliger. Er zijn ideeën over, maar die kan ik nu nog niet delen", vervolgt Kamps.

Op 1 juli hoopt de organisatie van het Leidens Ontzet een goed beeld te hebben van hoe de viering dit jaar kan verlopen.

