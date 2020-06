De Amerikaanse producent van vleesvervangers Beyond Meat is donderdag bij vleesbedrijf Zandbergen in Zoeterwoude officieel begonnen met de productie van plantaardige vleesproducten. Daarmee is Zandbergen de eerste productielocatie van Beyond Meat buiten de Verenigde Staten.

Bij Zandbergen worden vegetarische burgers en worstjes geproduceerd. De fabriek in Zoeterwoude moet ook vleesvervangers voor de rest van Europa, het Midden-Oosten en Afrika gaan produceren.

Doordat de producten dichter bij de consument worden geproduceerd wordt er minder CO2 uitgestoten bij het vervoer. Daarom heeft het bedrijf ook een fabriek in Enschede aangekocht die nog dit jaar moet gaan draaien.