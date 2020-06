Een man is donderdagmiddag met spoed overgebracht naar het ziekenhuis nadat zijn hand in een machine terecht was gekomen bij de Van Leur Timmerfabriek aan de Produktieweg in Zoeterwoude.

Bij het bedrijfsongeval raakte de man ernstig gewond, waarna een Mobiel Medisch Team en een traumahelikopter ter plaatse kwamen.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onbekend hoe het nu met hem gaat.