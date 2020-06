Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de gemeente Leiderdorp zijn getroffen door de landelijke telefoonstoring bij Vodafone die donderdagochtend zorgt voor problemen met de vaste telefonie.

Het LUMC meldt voor spoedgevallen bereikbaar te zijn op 071-525 8400. Mensen die dit nummer bellen worden doorverbonden naar de juiste afdeling.

De landelijke storing van Vodafone ontstond in de nacht van woensdag op donderdag om 2.30 uur. Sindsdien is een deel van de zakelijke klanten van Vodafone niet via een vaste lijn te bereiken. Ook kunnen klanten problemen ervaren met hun internet en VPN-verbinding.

"We zetten alles op alles om de verbinding zo snel mogelijk te herstellen", zegt een woordvoerder van Vodafone tegen NU.nl. "Onze mensen onderzoeken nu de oorzaak. We weten nu nog niet hoelang de storing zal duren. Zodra we meer informatie hebben, delen we die."