De Leidse VVD-fractie heeft een alternatief plan opgesteld voor de mobiliteitsnota die het college donderdagavond zal voorleggen aan de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De VVD vindt dat de auto, het belangrijkste vervoersmiddel van Leidenaren, "wordt weggedacht uit de stad".

In de alternatieve nota zegt de VVD eerst te kijken naar manieren waarop de stad beter bereikbaar wordt, voordat er maatregelen worden genomen die het autogebruik in de stad moeten tegengaan.

"In plaats van de Leidenaar de auto uit pesten willen wij investeren in duurzame automobiliteit en verbetering van ketenmobiliteit", aldus de VVD. De partij ziet bijvoorbeeld toekomst in de aanleg van een groot transferium aan de rand van de stad. "Ondernemers, bewoners en bezoekers laten de auto daar staan om op een schonere manier verder te reizen. Ook dan komen er minder auto's in de binnenstad", aldus de partij.

De VVD-fractie presenteert de alternatieve nota donderdag aan de rest van de gemeenteraad.