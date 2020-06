Burgemeester Henri Lenferink van Leiden vindt dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) beter bewapend moeten worden om zich te kunnen verdedigen tegen geweld. Dat zegt hij dinsdag in gesprek met regiopartner Sleutelstad.

"Onze boa's mogen iemand in de boeien slaan of een identiteitsbewijs vorderen, maar dat moeten ze dan ook veilig kunnen doen. We kunnen dus volstaan met de wapens die hen in staat stellen om anderen van het lijf te houden", aldus Lenferink, die denkt aan een wapenstok voor de handhavers.

De boa's protesteren sinds mei voor het toestaan van een wapenstok en pepperspray. Zo werden onder anderen ambtenaren in Rotterdam en op het strand bij IJmuiden mishandeld toen zij handhaafden op de coronarichtlijnen.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegde afgelopen donderdag in een brief aan de Tweede Kamer toe dat de lokale driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie (OM) meer ruimte krijgt om over de wapenstok te beslissen.

Het voorstel staat dit najaar op de agenda in het overleg met politie en OM.

