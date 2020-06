De gemeente Voorschoten gaat de tijdelijke verkeersmaatregelen in de Voorstraat aanpassen naar aanleiding van de eerste praktijkervaringen van bewoners en ondernemers. De maatregelen werden vorige week ingesteld om uitbreiding van de terrassen voor horecaondernemers mogelijk te maken.

De parkeerstrook aan de kant van de woningen en het grootste deel van de parkeerstrook aan de kant van de horeca worden hersteld. De blauwe of witte belijning wordt in de hele Voorstraat teruggebracht; alle tijdelijke gele belijning wordt verwijderd. In het hele gebied is, net zoals voorheen, de blauwe zone van kracht.

De parkeerstrook langs de tijdelijke uitbreiding van de terrassen aan de Voorstraat 12-26 vervalt. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid om na 18.00 uur de tijdelijke terrassen verder uit te breiden. Aan de Voorstraat 28-44 wordt de blauwe zone hersteld, met uitzondering van de tijdelijke terrasuitbreiding ter hoogte van Voorstraat 40.

Aan de Voorstraat 15-41 wordt de oorspronkelijke parkeerstrook hersteld. Ter hoogte van Voorstraat 45 wordt - in aanvulling op de bestaande parkeerstrook - een nieuwe parkeerplaats voor gehandicapten aangelegd.

Om te voorkomen dat fietsers hun fiets in de Voorstraat stallen, worden tijdelijke maatregelen genomen. Er komen tijdelijk extra fietsparkeerplaatsen bij het Ambachtspad. Fietsers worden gevraagd vanaf daar naar de Voorstraat te lopen. Handhavers zullen vaker in de straat aanwezig zijn om het verloop van de tijdelijke maatregelen te monitoren en bezoekers op de nieuwe situatie te wijzen.