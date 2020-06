Om vorig jaar vooruitgeschoven problemen met het budget voor jeugdhulp en onderwijshuisvesting structureel te dekken, moet de gemeente Leiderdorp per jaar 1,5 miljoen euro zien te vinden.

Dat maakte wethouder Daan Binnendijk (financiën) maandag bekend. "Omdat de OZB in Leiderdorp al tot de hoogste in de regio behoort, kiezen we niet voor lastenverhoging", zo lichtte hij het collegestandpunt toe zoals dat aan de gemeenteraad wordt gestuurd.

Vier gemeentelijke werkgroepen hebben de afgelopen tijd alle mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht. Die kregen kwalificaties mee als 'eenvoudig', 'reëel', 'lastig' en 'ingrijpend'.

Onder de eerste noemer vallen zaken als het schrappen van reserves die in praktijk niet (meer) nodig zijn. Ingrijpend zou sluiting van de bibliotheek of het zwembad zijn. Daar kiest het college niet voor.

"Dat zijn echt zaken die ik niet eens durf voor te stellen. Dat zou ik meteen hulp krijgen bij het opruimen van mijn kamer", zegt Binnendijk.

Bezuinigingsvoorstel ligt op tafel

Pijnloos worden de te nemen ingrepen overigens bepaald niet. Er ligt nu een bezuinigingsvoorstel met daarin bijvoorbeeld een korting van 75.000 euro per jaar voor Zwembad de Does en ook bij Incluzio zal de broekriem aangehaald moeten worden.

Jaarlijks gaan er tienduizenden euro’s minder van de gemeente naar de organisatie stromen. Deze bezuinigingen zijn overigens nog niet zeker. De gemeente heeft afspraken met de twee genoemde organisaties en moet daar nu deels op terugkomen.

"We moeten op de biecht", zegt Binnendijk. "Het gaat om organisaties waar we contracten mee hebben dus we hopen op overeenstemming om tot de voorgestelde bezuinigingen te komen."