Dansers van theatergroep Levend Lijf hebben afgelopen weekend op een bijzondere manier de tango gedanst in De Kooi en de Zeeheldenbuurt in Leiden. Zij deden dit op hoge stelten en met klompen en kleding in Delfts blauwe motieven, onder het motto 'als de straat niet naar het theater kan komen, komt het theater naar de straat'.

Theatergroep Levend Lijf maakt beeldend theater op locatie. Een van hun creaties is Dutch Tango, waarbij Danny Molenaar en Esther van Leeuwen op stelten de Argentijnse tango dansen.

Het straatoptreden van Levend Lijf met Dutch Tango is een van de initiatieven van De Straat Op! Cultuurfonds Leiden, kunstenaarsplatform leidsCement en de gemeente Leiden willen met De Straat Op! het culturele aanbod in de stad deze zomer versterken.