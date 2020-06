Een vrouw en haar kind zijn zaterdagavond met een personenauto naast de Dr. Kortmannstraat in Zoeterwoude in een greppel beland.

De bestuurster belande rond 20.45 uur door een onbekende reden in de berm, waarna zij tegenstuurde en haar auto niet veel later in de greppel tot stilstand kwam.

De vrouw is samen met haar kind in de ambulance nagekeken. Het is niet bekend of zij ook naar het ziekenhuis zijn afgevoerd.

De brandweer kwam ter plaatse om hand- en spandiensten te verlenen. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.