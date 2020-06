Het plan om achthonderd woningen te bouwen aan de rand van het Bio Science Park in Oegstgeest is door de gemeenteraad met enthousiasme ontvangen. Hoewel de raadsleden de zorgen van omwonenden over een massale woonwijk begrijpen, past het plan voor Nieuw Rhijngeest-Zuid in hun ogen wel goed bij de omgeving.

Het plan om woningen te bouwen tussen de A44 en de Rijn stamt al uit 2008. Door de economische crisis werd dat in eerste instantie nog op de lange baan geschoven en toen grondeigenaar Universiteit Leiden begin 2018 wel met een concreet plan kwam, veegde de gemeenteraad dat van tafel.

De woningbouw was te hoog en het idee dat met de bouw van studentenwoningen aan de verplichting voor sociale woningbouw zou worden voldaan, ging er bij veel raadsleden uit Oegstgeest niet in.

De afgelopen jaren is er daarom gewerkt aan een nieuw plan. Het gaat om totaal achthonderd woningen, waarvan driehonderd studentenappartementen en vijfhonderd woningen in verschillende prijsklassen.

Het gebied moet samen met het naastgelegen – nog te bouwen – bedrijventerrein een campus gaan vormen. Een sloepenhaven aan de Binnenrijn, met daarbij maximaal 2.500 vierkante meter aan voorzieningen zoals horeca en een winkeltje, worden daarvan een centraal onderdeel.