De politie is op zoek naar getuigen na een harde knal in de nacht van zaterdag op zondag in de Beethovenlaan in Leiden. Agenten troffen daar resten van zwaar vuurwerk aan.

Het is nog onduidelijk vanaf welke plek het vuurwerk is afgestoken. Door de ontploffing sneuvelde een ruit van een woning in de straat.

De politie vraagt getuigen zich te melden en eventuele beelden van het vuurwerk te delen.