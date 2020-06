De gemeente Voorschoten heeft met de woningcorporaties nieuwe prestatieafspraken gemaakt over het bouwen van woningen. Er zullen meer sociale huurwoningen worden gebouwd en bij de totstandkoming wordt rekening gehouden met duurzaamheid.

In ruil hiervoor moet Voorschoten de voorgenomen verlegging van rioolheffing van bewoner naar eigenaar terugdraaien. Met de verlegging van de rioolheffing zouden in plaats van bewoners woningcorporaties moeten betalen voor het onderhoud van het riool. De maatregel zou de gemeente 113.000 euro per jaar opleveren.

De gemeente is bereid van de verlegging van de rioolheffing af te zien wanneer woningcorporaties Sleutels en Woonzorg Nederland gaan zorgen voor meer woningen en investeren in duurzaamheid en betaalbaarheid.

Hierbij is er aandacht voor huisvesting van mensen met een middeninkomen en bijzondere doelgroepen, onder wie statushouders. Er worden 300 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 75 bestemd zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast komen er nog eens 150 extra sociale huurwoningen.

Gemeenteraad stemt op 14 juni

Donderdag 14 juni stemt de gemeenteraad over het voorstel om definitief af te zien van de rioolheffing. Een aantal raadsleden is echter nog niet helemaal tevreden met de prestatieafspraken die nu op papier staan. Zo wil de SP dat er afgezien wordt van een huurverhoging.

Voor het CDA zijn de verduurzamingsvoorstellen onvoldoende. "Daarin wordt te weinig geïnvesteerd", zegt CDA-raadslid Mark van Oostrum die in 2018 met het idee kwam om de rioolheffing te verleggen. Via motie 50 werd er toen uitvoering gegeven aan dat idee. "Ik zou zeggen: houd de motie in je achterzak en stel het verleggen van de rioolheffing weer uit om de prestatieafspraken te verbeteren."

VVD-raadslid Sjoerd van den Dool steunde de maatregel. "We hebben de woningcorporaties nodig voor ons nieuwe accommodatiebeleid."