Op begraafplaats Rhijnhof in Leiden wordt gewerkt aan het vergroten van de historische vijver en de aanleg van twee nieuwe bruggen. Het oude bruggetje vlak naast de aula wordt vervangen en over de vijver komt een geheel nieuwe brug als onderdeel van één van de hoofdroutes op de begraafplaats.

Eind mei zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan. Zoals het er nu naar uit ziet zijn de beide bruggen en de vergroting van de vijver in de loop van deze zomer klaar.

De dam tussen de vijver en de omringende watergang wordt weggegraven. De waterhuishouding van de begraafplaats wordt daarmee aangesloten op de openbare sloten en grachten in Leiden. Het water in de vijver kan zo weer goed doorstromen, waardoor de waterkwaliteit verbetert. Ook wordt het wateroppervlakte van de vijver groter, zo kan er bij regenbuien meer water in worden opgevangen.

Aansluitend wordt de Oude Oprijlaan met de laanbeplanting in ere hersteld.