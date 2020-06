De GGD Hollands Midden waarschuwt bewoners voor personen die langs de deuren gaan in Leiden om zogenaamd een coronatest af te nemen. Vooral ouderen lijken het slachtoffer te worden van deze babbeltruc.

De daders doen zich voor als medewerkers van de GGD Hollands Midden. Nadat zij binnen worden gelaten stelen ze tassen, portemonnees en andere waardevolle spullen.

De GGD benadrukt dat er niet zomaar medewerkers langs deuren gaan om coronatesten af te nemen. In een heel enkel geval worden mensen wel thuis getest, maar dit gebeurt altijd op afspraak en alleen als iemand niet zelfstandig het huis kan verlaten. Medewerkers hebben dan altijd een legitimatiepas bij zich. "Trap er dus niet in", zo luidt de boodschap.

Met name in de wijk Vogelvlucht (Rijn- en Schiekade) hebben cliënten van Libertas Leiden melding gemaakt van deze babbeltruc. De politie is inmiddels op de hoogte gesteld.

