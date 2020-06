De politie is op zoek naar een man die op dinsdag 10 maart een gewapende overval pleegde op een lederwarenzaak in de Breestraat in Leiden. De dader ging er uiteindelijk zonder buit vandoor.

De man kwam de winkel binnen en legde een briefje op de toonbank met daarop onder meer de in het Nederlands geschreven tekst "Dit is een overval", bracht de politie dinsdag naar buiten.

De man richtte daarbij een vuurwapen op een winkelmedewerker. Nadat die zei dat hij hier niet aan mee zou werken, stopte de overvaller het vuurwapen terug in een plastic zak en ging hij zonder buit de winkel uit.

De politie heeft camerabeelden die van de overvaller gemaakt zijn vrijgegeven. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.