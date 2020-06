De politie van Leiderdorp heeft dinsdag iemand aangehouden op verdenking van stalking. De persoon werd in zijn huis opgezocht om te worden gearresteerd.

In het huis van de verdachte troffen de agenten een enorm rotzooi aan. De verdachte verklaarde al vijf jaar niet meer te hebben schoongemaakt.

Omdat de agenten inschatten dat de gezondheid van de verdachte in zijn eigen huis in gevaar is, hebben ze hem aangemeld bij de GGD voor een hulptraject. Het strafrechtelijk onderzoek naar stalking loopt nog.