De toplaag van het kunstgrasveld van voetbalvereniging SJZ in Zoeterwoude-Dorp wordt nog dit jaar vervangen. Volgens de begroting kon dit pas in 2021 gebeuren.

Progressief Zoeterwoude, CDA, VVD en Senioren Belangen Zoeterwoude stemden donderdagavond gezamenlijk in met het voorstel van sportwethouder Ruud Bouter om de vervanging van het veld eerder te laten uitvoeren.

Het veld voldoet niet aan de veiligheidseisen van de KNVB. Ook klagen spelers over blessures die ze oplopen doordat het veld te hard geworden is.

De vervanging kost echter meer geld dan gedacht. De gemeente had iets meer dan 300.000 euro gereserveerd, maar als gevolg van de strengere eisen en stijgende kosten verwacht Bouter 379.000 euro nodig te hebben. Ook hiermee gingen alle fracties akkoord.

De voorbereidingen voor de werkzaamheden nemen vijf maanden in beslag. Tijdens de winterstop komend najaar zal het veld worden vervangen. Het bestuur van SJZ had liever gezien dat het veld al komende zomer vervangen zou worden, maar geeft tegelijkertijd aan blij te zijn dat het besluit genomen is.