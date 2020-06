Speeltuin Zuiderkwartier in de Anjelierstraat in Leiden heeft last van katten die poepen op de speeltoestellen. De speeltuin wil de dieren vangen en naar het asiel brengen, maar die oplossing stuitte op veel weerstand van kattenbezitters in omliggende straten.

Vorige week werd in de buurt een briefje verspreid met daarin de aankondiging dat de vrijwilligers van de speeltuin katten op het terrein op diervriendelijke wijze wilden gaan vangen. Het leverde tientallen verontwaardigde reacties op van omwonende kattenbezitters.

Maandag meldde het bestuur van de speeltuinvereniging dat in overleg met de vrijwilligers is besloten om toch maar geen katten te vangen. Wel besloot de vereniging om de poep in brandpoorten te deponeren. "We zijn geen opruimers van andermans kattenpoep", aldus het bestuur.

Maar ook dit besluit zorgde voor veel ophef. Daarom kwam het bestuur wederom direct terug op haar besluit en werd in een bericht op Facebook excuses aan de omwonenden gemaakt voor de "verregaande maatregelen" die het bestuur had getroffen. Verontwaardigde buurtbewoners gingen hier echter niet mee akkoord en dreigden een wijkagent in te schakelen.