Reizigers in het openbaar vervoer in de regio Leiden geven over het algemeen gehoor aan het verplicht dragen van een mondkapje, zo laat een woordvoerder van Arriva weten. Het valt wel op dat het nog altijd rustig is in het ov.

Het is sinds maandag verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Reizigers die dat niet doen riskeren een boete van 95 euro.

Het openbaar vervoer komt mondjesmaat op gang sinds de NS en andere vervoerders hun reguliere dienstregeling dinsdag weer hebben ingevoerd.

De versoepelingen van de coronamaatregelen die maandag zijn doorgevoerd, zorgen voorlopig nog niet voor drukte in het ov. "Het valt ons op dat het vanmorgen in de ochtendspits qua drukte vergelijkbaar was met afgelopen week", aldus Arriva.

