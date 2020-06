Een vrouw is maandagmiddag op de Kastanjekade in Leiden met haar fiets over de kop geslagen, waardoor ze zwaargewond raakte.

Het ongeval gebeurde doordat de vrouw een paar schoenen aan haar stuur had hangen waarvan er een tussen de spaken van de fiets terechtkwam. Twee ambulances en een traumahelikopter werden voor het incident gealarmeerd.

De vrouw moest door ambulancemedewerkers op een vacuümmatras gelegd worden voor stabiel vervoer naar het ziekenhuis. De opgeroepen traumahelikopter was uiteindelijk niet meer nodig.