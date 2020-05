Een Leidenaar heeft zondagmiddag zijn fiets aan een trauma-arts geleend, zodat hij eerder bij een slachtoffer kon zijn. De arts landde met een traumahelikopter bij de Primuladuin in Leiden, maar was nog een afstand verwijderd van de plek van bestemming.

Door de daad van de voorbijganger kon de zorgverlening eerder opgestart worden.

De traumahelikopter werd opgeroepen na een melding van een persoon die zwaargewond was geraakt bij een val van de trap. Het slachtoffer is onder begeleiding van de arts met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.