Twee jongeren zijn zaterdagavond per ongeluk opgesloten in supermarkt Hoogvliet aan de Kaardesteeg in Leiden. Het tweetal hing nog rond in de parkeergarage van de supermarkt, toen deze vanwege sluitingstijd werd afgesloten.

Het duurde niet lang voor de jongeren met hun bewegingen het inbraakalarm activeerden en door de politie bevrijd konden worden.