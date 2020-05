Leiden is zo goed als klaar voor de heropening van de terrassen maandag op 12.00 uur. De horeca moet zich wel aan een flink aantal maatregelen houden.

De terrassen in de stad mogen als gevolg van de landelijke versoepeling van coronamaatregelen onder voorwaarden weer geopend worden. "Een belangrijke impuls voor de Leidse economie tijdens de coronacrisis en meer uitgaansgelegenheid voor mensen uit Leiden en regio", noemt de gemeente Leiden het.

In totaal vroegen zo'n 150 Leidse horecaondernemers uitbreiding aan voor hun terras. Honderd horecaondernemers zagen hun aanvraag al goedgekeurd worden. De gemeente verwacht dit weekend nog meer ruime terrasvergunningen te kunnen verlenen.

Regels en richtlijnen

Cafés en restaurants mogen binnen maximaal dertig gasten ontvangen op basis van een reservering en na een checkgesprek vooraf waarin wordt ingeschat of een bezoek gezondheidsrisico's oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel kunnen zitten en moeten mensen onderling 1,5 meter afstand houden. Met tijdelijke doorzichtige terrasschermen en meer vierkante meters terras in de openbare ruimte kunnen ondernemers de terrasruimte volgens de gemeente maximaal benutten.

Bij de verruiming van de terrassen is als voorwaarde gesteld dat de veiligheid van de gasten en de doorgang voor de hulpdiensten gewaarborgd moet zijn. Voor het uitbreiden van het terras richting de naaste buren is hun schriftelijke toestemming vereist. Eventuele overlast of lawaai voor de omgeving moet minimaal zijn.

Zelfde sluitingstijden

De huidige sluitingstijden voor terrassen blijven van kracht: zondag tot en met donderdag tot 0.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 1.30 uur. Bij een buitentemperatuur van 28 graden en hoger zijn de sluitingstijden respectievelijk 1.00 uur en 2.00 uur .

Om drukte in het centrum te voorkomen en mensen te herinneren aan de coronamaatregelen is Centrummanagement Leiden een campagne gestart.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.