Het inrichtingsvoorstel van de gemeente Leiden voor Wijksportpark Roomburgerpark is klaar. De speeltuin in het park verhuist, LHC Roomburg krijgt er een vierde veld bij en bij de tennisvereniging verandert er niets.

De gemeente werkte de afgelopen maanden samen met omwonenden en betrokken scholen, sportverenigingen en de speeltuinvereniging.

De organisatie Vrienden van het Roomburgerpark is niet tevreden met de uitkomst van het inrichtingsvoorstel. Zij wilden een zo groen mogelijk park, maar volgens voorzitter Bert Stemerdink was er nauwelijks ruimte voor de organisatie om haar mening te geven.

Ook Jeanette de Bolster die namens een aantal Verenigingen van Eigenaren mee heeft gedaan aan het meest recente participatieproces is allerminst te spreken over de uitkomst van het inrichtingsplan.

"Er is vrijwel niets met onze inbreng gedaan, terwijl dat vierde hockeyveld op vijftig meter van de huizen komt, inclusief hoge lichtmasten. En hockeyers zijn ook nogal luidruchtig. Dat betekent dus meer geluidsoverlast en meer lichtoverlast", aldus De Bolster.

'Mooi en evenwichtig plan'

Hockeyclub LHC Roomburg kan na jaren lobbyen uitbreiden met een vierde veld. "Ik denk dat we met elkaar een heel mooi en evenwichtig plan hebben kunnen neerleggen. En natuurlijk ben ik blij dat onze behoefte gehoord is dat we een vierde veld nodig hebben. De hockeyclub had er het liefste ook nog een vijfde veld bij gehad, maar telt nu de zegeningen", aldus voorzitter Bas Pietersen.

In het najaar gaat de Leidse raad zich dan over het plan buigen en valt er een definitief besluit.