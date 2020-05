Het Centrummanagement Leiden heeft voor de heropening van terrassen en daarmee verwachte toenemende drukte in de binnenstad op maandag een herstelplan en campagne gepresenteerd om drukte in het centrum aan te geven en mensen te herinneren aan de richtlijnen omtrent het coronavirus.

De campagne, die maandag wordt gelanceerd, is in eerste instantie gericht op de horeca en wordt later uitgerold naar andere sectoren. Horecaondernemers kunnen gratis een pakket ophalen met posters, tafelkaarten en bordjes waarmee de beschikbaarheid van tafels aangegeven kan worden.

Verder is er een druktemeter op de website van het Centrummanagement waarmee te zien is hoe druk het is op bepaalde plekken in de stad. Daarvoor zijn de afgelopen dagen op een aantal punten op de Haarlemmerstraat, Nieuwe Rijn en Visbrug druktemeters geplaatst. Deze sensoren tellen het aantal mensen dat langsloopt zodat kan worden vastgesteld hoe druk het is. De privacy van voorbijgangers wordt gewaarborgd omdat ze bij de metingen niet identificeerbaar zijn.

Zomer met veel activiteiten

Naast de campagne heeft het centrummanagement in samenwerking met Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing een herstelplan opgesteld om de economie weer op gang te helpen. Het plan bevat campagnes, programmeringen en veiligheidsinitiatieven.

Eerder deze week riep een meerderheid van de gemeenteraad in een pamflet op tot een levendige en verantwoorde zomer met veel activiteiten die wel mogen onder de huidige coronamaatregelen. Ondernemers moesten daarvoor meer ruimte krijgen en cultuur, sport en bewegen kon zodoende op een verantwoorde manier plaatsvinden.

Het plan stuitte op kritiek van bewonersverenigingen die vrezen voor teveel drukte in de stad. Toch zitten er in het herstelplan volgens D66-raadslid IJsbrand Olthof elementen van het pamflet in het herstelplan. "Hierdoor kunnen ondernemers en cultuurmakers initiatieven ontplooien en Leidenaren weer genieten van al het moois van Leidse bodem", schrijft hij op Twitter.

