Museum De Lakenhal in Leiden heropent dinsdag de deuren met een speciaal kunstwerk dat toegewijd is aan de coronacrisis. Het is een beeldhouwwerk van Anjet van Linge en heet Requiem.

Het nieuwe kunstwerk komt op het voorplein van het museum te staan. Beeldhouwer Van Linge, die tot enkele jaren geleden in Leiden woonde, heeft tijdens de coronacrisis elke dag een kruis gehakt uit hout.

Via Instagram kon iedereen een betekenis aan zo'n kruis meegeven. Die betekenissen zijn verwerkt in het kunstwerk. Het museum geeft hiermee de bezoekers gelegenheid om te overdenken wat er in de afgelopen maanden is gebeurd en om stil te staan bij wat dit voor hen en anderen betekent. Het Requiem is twee weken lang op het voorplein te zien en verhuist daarna naar de achterplaats van het museum, waar het tot 1 september blijft staan.

Dinsdag heropent De Lakenhal de deuren weer voor publiek. Het museum heeft verder maatregelen getroffen om de bezoekersstroom volgens de huidige richtlijnen van de overheid te laten verlopen. Er kan alleen van tevoren online een ticket gekocht worden en er mag een beperkt aantal mensen gelijktijdig in het museum aanwezig zijn.

