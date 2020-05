De extra minicontainers voor papier, die bewoners van de Stevenshof in Leiden begin dit jaar kregen, blijken een succes. De gemeente meldt dat er 21.000 kilo papier meer is opgehaald dan een jaar geleden, toen papier alleen nog via de papierbak kon worden ingeleverd.

De meeste inwoners reageren positief op de minicontainers voor papier. Zij laten weten dat dit het makkelijker maakt om papier te scheiden. Bovendien zorgen deze containers ervoor dat oude wikkels en kleine kartonnen doosjes nu ook bij het papier kunnen.

Al met al levert dit een betere scheiding op van het afval. Naast de Stevenshof krijgen ook andere wijken in Leiden na de zomervakantie een minicontainer voor papierafval.

De gemeente Leiden streeft naar minder restafval en meer hergebruik. Eerder bleek dat er veel papier tussen restafval zat en daarom is besloten om de extra containers in te voeren. Het is de bedoeling dat alle inwoners van Leiden eind 2021 niet alleen gebruikmaken van minicontainers voor restafval en GFT, maar ook van de minicontainer voor papier.