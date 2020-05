In het Stevenspark in Leiden zijn donderdagavond enkele bermbranden ontstaan. Vermoedelijk zijn de branden aangestoken.

Omstreeks 20.30 uur werd de brandweer gealarmeerd. De buitenbrandjes waren al snel geblust. Ook werd uit voorzorg de omgeving natgespoten.

Gedurende het blussen was de politie met meerdere eenheden aanwezig, waaronder een arrestatieteam. Of er bij de brand ook daadwerkelijk aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.