Leiderdorp krijgt komende tijd vijftien extra laadpalen. Wethouder Rik van Woudenberg heeft woensdag een nieuwe laadpaal onthuld aan de Muzenlaan in Leiderdorp.

Sinds februari zijn er in Leiderdorp twee aanbieders voor oplaadpalen, waardoor de drempel om elektrisch te gaan rijden moet worden verlaagd. Inmiddels is er voor vijftien locaties een aanvraag gedaan. De onthulde laadpaal wordt wel pas over twee weken aangesloten.

De aanbieders gaan ook strategisch oplaadpalen plaatsen. Aan de hand van data wordt bepaald wat hiervoor de beste locaties zijn. Zo komt er een dekkend netwerk van oplaadpalen in Leiderdorp, zodat er op loopafstand altijd een oplaadmogelijkheid is.

De afgelopen jaren is het bezit van elektrische auto’s verdubbeld. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet.