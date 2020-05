Duoraadslid Marcel Terlouw zal GroenLinks-raadslid Emma van Bree gedurende zestien weken vervangen. Van Bree neemt donderdagavond tijdelijk afscheid van de Leidse gemeenteraad vanwege zwangerschapsverlof.

Marcel Terlouw (62) werd begin maart benoemd tot duoraadslid voor GroenLinks. Hij gaat zich de komende tijd bezighouden met onder meer de energietransitie.

Terlouw volgde in de jaren zeventig een opleiding in Leiden en was toen ook actief bij de politieke partij PSP. Later was hij in Nieuwkoop vijf jaar gemeenteraadslid voor de gecombineerde fractie van GroenLinks en PvdA. Terlouw woont sinds 2006 in de Leidse Vogelwijk en stond in 2018 op plek twaalf van de kandidatenlijst van GroenLinks Leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen. In het dagelijks leven is Terlouw zelfstandig fotograaf.

Terlouw wordt in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering officieel benoemd tot raadslid. Vooralsnog is dat de raadsvergadering op 18 juni.