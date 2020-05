Leidse huisartsen kunnen dankzij een nieuwe regeling makkelijker patiënten doorverwijzen naar medisch specialisten. Het Sociaal Wijkteam is toegevoegd aan het programma Zorgdomein, dat huisartsen gebruiken om patiënten door te verwijzen.

De regio Leiden telt de meeste mensen met angst- en stemmingsstoornissen, zo blijkt uit het regiobeeld van Zuid-Holland dat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid onlangs publiceerde. Angst, onrust, eenzaamheid of overbelasting kunnen, zeker gedurende de coronacrisis, een goede gezondheid flink in de weg staan.

Zorgen over financiën of huisvesting verergeren de situatie. Als een patiënt klachten heeft die op meer dan alleen fysieke oorzaken duiden, dan kan de huisarts hem of haar ook doorverwijzen naar een Sociaal Wijkteam.

"De oude verwijsmethode was wat omslachtig", zegt huisarts Angelique Meskers. "Het is fijn dat we nu ons verwijssysteem Zorgdomein ook kunnen gebruiken voor doorverwijzen naar het Sociaal Wijkteam."