Burgemeester Henri Lenferink van de gemeente Leiden verwacht geen grote problemen in de stad als de terrassen maandag weer opengaan. Dat zegt hij in gesprek met Sleutelstad.

"Horecaondernemers zijn altijd verantwoordelijk geweest voor de gang van zaken binnen hun eigen bedrijf, zowel binnen als op het terras. En als er problemen zijn kan men altijd de politie bellen", aldus de Leidse burgemeester.

Maandag mogen de horecagelegenheden in de stad hun zaken en terrassen onder enkele voorwaarden weer openen. De gemeente zegt met klem dat het belangrijk is dat iedereen zich wel aan de regels blijft houden.

"We gaan zeker handhaven", benadrukt Lenferink. "Maar we zullen er niet kleinzielig in zijn. We zullen als gemeente niet snel op een terras individuen gaan beboeten. Dat gebeurt alleen als een groep mensen echt amok gaat maken. Gelukkig hebben we de afgelopen weken gezien dat het meestal goed gaat en dat er weinig boetes zijn uitgeschreven. We moeten het niet zwaarder maken dan het is."

Zelf gaat Lenferink maandag ook even een kijkje nemen in de stad. "Ik denk dat het voor veel mensen in de stad heel fijn is dat ze weer een keertje op het terras mogen zitten, zeker als het mooi weer is. Ik weet nog niet of ik ook op een terras ga zitten. Dat hangt ervan af hoe druk het zal zijn."

