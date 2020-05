Een meisje is gewond geraakt toen ze dinsdag op het fietspad langs de Voorschoterweg in Leiden met haar voet vast kwam te zitten in een fietswiel. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een motoragent wist het meisje, dat bij haar moeder op de fiets zat, te bevrijden voordat de brandweer arriveerde.

De politie heeft de fiets van de vrouw naar haar huis gebracht. Een tweede kind dat op de fiets zat, bleef ongedeerd.