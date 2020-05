De nieuwe Lidl aan het Amaliaplein in Leiderdorp opent woensdagochtend haar deuren.

Het nieuwe filiaal is gekenmerkt door een aantal milieuvriendelijke en energiezuinige aspecten. Zo is de winkel voorzien van zonnepanelen en volledig uitgerust met ledverlichting.

Daarnaast maakt het nieuwe filiaal geen gebruik meer van aardgas, is er constante monitoring op het energieverbruik en worden medewerkers geschoold om energiebewust te werken.

In nieuwe Lidl-winkels worden geen tabakswaren meer verkocht. Lidl is de eerste supermarkt in Nederland die stopt met de verkoop van sigaretten.