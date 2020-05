De Leidse Schouwburg organiseert woensdag een virtuele rondleiding om ondanks de sluiting cultuur over te brengen op Leidenaren.

De rondleiding zal in het teken staan van de historie van de schouwburg, aangevuld met dans, poëzie en filosofie. De schouwburg hoopt dat het op deze manier toch cultuur kan overbrengen op Leidenaren, ondanks de huidige maatregelen omtrent het coronavirus.

De livestream met de virtuele rondleiding vindt om 21.00 uur plaats en is te volgen via de Facebook-pagina van de Leidse Schouwburg. De rondleiding wordt georganiseerd in samenwerking met DansBlok en KASSETT.

