Zes Leidse politieke partijen hebben maandagmiddag het pamflet 'De Leidse Zomer' overhandigd aan wethouder Yvonne van Delft. D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en Partij Sleutelstad roepen op tot een levendige en verantwoorde zomer met veel "activiteiten die wel mogen" in coronatijd.

"Veel Leidenaren gaan nu niet op vakantie, maar willen wel op een verantwoorde manier op pad kunnen in de stad", zeggen initiatiefnemers D66 en PvdA, "daarom willen we creatieve ideeën uit de stad voor veilige activiteiten aanmoedigen."

Het Leidse college wordt in het pamflet gevraagd om in de hele stad activiteiten toe te staan zodat ondernemers de ruimte krijgen en cultuur, sport en bewegen op een 'coronaproof' manier kunnen plaatsvinden.

In het pamflet wordt zowel gesproken over de binnenstad als over de Leidse wijken. De initiatiefnemers denken aan het openen van een buitenbar, het plaatsen van een foodtruck of het afspelen van een film in de buitenlucht. Voor jongeren is een tijdelijk stadsstrand aan de Vliet in beeld, een jeu-de-boulesbaan op de Hooglandse Kerkgracht of andere pop-upinitiatieven op het gebied van sport, spel en bewegen.

Komende maanden proef met autoluwe binnenstad

Er wordt de komende maanden proefgedraaid met een autoluwe binnenstad, waarbij een deel van de auto's tijdelijk buiten de binnenstad moet parkeren.

"Deze afsluiting zou uitsluitend moeten gelden voor juni, juli en augustus en alleen wanneer het noodzakelijk is om activiteiten te organiseren." Gedacht wordt aan de Botermarkt, Nieuwe Rijn, Aalmarkt, Stille Rijn en Stille Mare, Lange Mare tot de kruising met de Clarensteeg, Gangetje en Hoogstraat.

De politieke partijen hebben ervoor gekozen om een pamflet te schrijven in plaats van een motie in te dienen in de gemeenteraad. "Aan moties en schriftelijke vragen liggen procedures ten grondslag maar wij zouden graag willen dat de initiatieven al vanaf 1 juni mogelijk zijn", legt Tiny Klever van de PvdA die keuze uit.

Omdat de namen van een grote meerderheid van de gemeenteraad onder het pamflet staan, verwacht Klever ook dat wethouder Van Delft ermee aan de slag gaat.

