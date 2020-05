Het winkelcentrum De Winkelhof in Leiderdorp is maandagmiddag ongeveer een half uur lang geheel ontruimd geweest op last van de brandweer.

Er werd bij het winkelcentrum melding gedaan van een gaslucht, waarna de brandweer ter plaatse kwam. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake was van een gaslekkage.

De brandweer heeft de bron van de gaslucht niet kunnen ontdekken. Het winkelcentrum is dan ook weer toegankelijk voor bezoekers.