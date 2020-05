In Leiden is vorige week woensdag opnieuw een van de Singelparkbruggen geplaatst. De zogenaamde Helarbrug verbindt nu de Leidse Meelfabriek met het Ankerpark.

De Helarbrug, de derde van in totaal vijf Singelparkbruggen, zorgt ervoor dat wandelaars straks vanuit het Ankerpark, via de binnentuin van het Meelfabriekterrein, terechtkomen in het nieuw te ontwikkelen Lakenpark.

Als alles volgens plan verloopt, worden in juni de vierde en vijfde Singelparkbrug geplaatst. De Hapynion komt bij het Utrechtseveer en de Loviumbrug tussen de Zijlpoort en het Ankerpark.