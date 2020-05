Bij graafwerkzaamheden in de voortuin van een woning aan de Kerckwervelaan in Oegstgeest is zaterdagmiddag een gaslek ontstaan.

De bewoner was bezig met het plaatsen van een schutting toen hij een leiding raakte.

De brandweer heeft verschillende metingen verricht en netbeheerder Liander opgeroepen om het lek te repareren.