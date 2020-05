De winkeliersvereniging van winkelcentrum De Luifelbaan deelt dinsdag en donderdag ruim honderd prijzen uit aan de bewoners van Leiden-Zuid, zo is zaterdag aangekondigd. De winkeliers willen daarmee op "een sympathieke manier" iets terugdoen voor de buurtbewoners.

Aan de bewoners met de postcodes 2313, 2321, 2324 en 2332 worden aanplakbiljetten gestuurd, die de bewoners op hun venster kunnen plakken om kans te maken op prijzen. De prijzen variëren van vouchers voor een bos bloemen tot een taart van de bakkerij. De hoofdprijzen zijn twee fietsen en VIP-kaartjes van ZZ Leiden Basketball.

"We willen met deze actie juist ook laten zien dat er veel wél mogelijk is in ons centrum, er is ruimte genoeg om de afstand in acht te nemen en toch gezellig te winkelen", aldus Bas de Wit, voorzitter van de winkeliersvereniging.

De winkeliersvereniging heeft bij marketingbureau Hart Voor De Zaak een promotieteam ingeschakeld om door de straten van Leiden-Zuid te trekken om posters te spotten. Hangt de poster er, dan maakt de bewoner kans om op 26 of 28 mei om verrast te worden.