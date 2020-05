Een scooterrijder is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de Hoge Rijndijk in Leiden.

Het ongeval vond rond 3.10 uur ter hoogte van de Burggravenlaan plaats. De scooterrijder raakte gewond en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Om de hulpdiensten de ruimte te geven en onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval heeft de politie de Hoge Rijndijk enige tijd in beide richtingen afgesloten.