Een vrouw is vrijdagavond door een nog onbekende oorzaak in de sloot bij de Molenbrug in Leiden terechtgekomen. Ze raakte daarbij zwaargewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

De vrouw raakte rond 23.20 uur te water. Omstanders waarschuwden de hulpdiensten, die de vrouw uit het water haalden en begonnen te reanimeren. Naast politie en ambulance kwam er ook een traumahelikopter ter plaatse. De vrouw werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Een van de personen die de vrouw probeerde te redden, raakte hierbij zelf gewond. Ook hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een deel van de Kanaalweg enige tijd afgezet om onderzoek te doen.